Bitlis'te 3 çocuk çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı
7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.
- DHA
- 01.02.2021 - 17:28
- Güncelleme : 01.02.2021 - 17:31
Bitlis'te, Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Çam Sitesi'nde iddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 ÇOCUK DA KURTARILDI
Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.