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    Bitlis'te 3 çocuk çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı

    7 katlı binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesinin altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla yaralı olarak kurtarıldı.
    • DHA
    • 01.02.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 17:31
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    Bitlis'te 3 çocuk çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı

    Bitlis'te, ​Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Çam Sitesi'nde iddiaya göre oyun oynayan 3 çocuğun üzerine, 7 katlı binanın çatısında biriken tonlarca kar kütlesi düştü.

    Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    3 ÇOCUK DA KURTARILDI

    Kar yığınının altında kalan 3 çocuk, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

    Yaralı olarak kurtarılan çocuklar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Ekipler, kar kütlelerinin altında başka birinin olma ihtimaline karşı arama çalışmasını sürdürüyor.

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    Bitlis te 3 çocuk çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı #9

    Bitlis te 3 çocuk çatıdan düşen kar kütlesinin altında kaldı #10

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