Petrol
100.25
0.68%
Euro
17.5022
-0.36%
Dolar
17.4595
0.20%
Altın
970.33
-0.09%
Borsa
2408
0.00%
Bitcoin
355.695
3.56%
BTXN Coin
7.17
-3.10%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı

    Bitlis'te bölücü terör örgütü mensuplarına karşı önlem amaçlı 3 köyde sokağa çıkma yasağı ina edildiği açıklandı.
    • 14.07.2022 - 07:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yolbilen, Çalışkanlar ve Yaylacık köy ve mezraları bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alındı.

    "14 Temmuz saat 00.30 ile 16 Temmuz saat 20.00 arasında"

    AA'nın haberine göre açıklamada, "Bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 14 Temmuz saat 00.30 ile 16 Temmuz saat 20.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    Bitlis te 3 köyde sokağa çıkma yasağı #1


    İlginizi Çekebilir

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Barış Arduç eşinin baş harfini boynuna astı
    Magazin

    Barış Arduç eşinin baş harfini boynuna astı

    İstanbul'da süper dolunay
    İç Haber

    İstanbul'da süper dolunay

    Görüş Bildir