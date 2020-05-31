Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün hava destekli operasyonuyla 3 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

"3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ"

Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.