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    Bitlis'te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Bitlis'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 19.11.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 19.11.2021 - 18:04
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    Bitlis'te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi

    Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.

    5 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

    Aramalarda, aracın gizli bölmelerinde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. gözaltına alındı. S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bitlis te 5 kilo metamfetamin ele geçirildi #1

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