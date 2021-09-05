Bitlis'te 8 ayda 4 bin kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te 2021 yılının ilk 8 ayında 4 bin 96 kaçak göçmen yakalandı, 107 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik çalışmaları sürüyor.

YAKALANANLARIN 3 BİN 176'SI AFGAN

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolleri ve güzergahlara yapılan baskınlarda, 2021 yılının ilk 8 ayında 3 bin 176'sı Afganistan, 841'i Pakistan ve 79'u Suriye olmak üzere 4 bin 96 kaçak göçmen yakalandı.

107 ORGANİZATÖR DE YAKALANDI

Yakalanan göçmenler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, kentte 107 organizatör de yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.













