Bitlis'te 9 hasta koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavisi gören 98 ve 78 yaşında iki hastanın da bulunduğu 9 kişi, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edildi.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastanede tedavi gören kişiler sağlığına kavuşarak, tek tek taburcu edilmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nca pandemi hastanesi olarak belirlenen Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde 9 hasta, tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.

9 HASTA KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Koronavirüsü yenen 98 ve 78 yaşındaki iki hastanın da aralarında bulunduğu 9 kişi, Başhekim Dr. Erdinç Eren ve hastane çalışanları tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı.

Dr.Erdinç Eren, "Bu süreçte birçok hastamızı tedavi ettik. Hastaların bir kısmı tedavi ve takibi hafif klinikle atlatırken bazıları da özellikle yaşlı ve ek hastalıkları olanlar ağır bir klinik geçirmekte, yoğun bakım ihtiyacı olabilmekte ve zor bir tedavi süreci geçirmektedir. Bu tedavi sürecinin ardından koronavirüsü yenerek taburcu etenin mutluluğunu yaşıyoruz."





Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kübra Dindar Demiray da taburcu edilen hastaların evde izolasyonlarına devam edileceğini belirtti.