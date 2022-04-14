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    Bitlis'te 99 kaçak Afgan göçmen yakalandı

    Bitlis ve ilçesi Tatvan'da, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde Afgan uyruklu 99 kaçak göçmen yakalanırken, 6 organizatör gözaltına alındı.
    • 14.04.2022 - 23:15
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    Bitlis'te 99 kaçak Afgan göçmen yakalandı

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13- 14 Nisan tarihleri arasında Bitlis merkez ve Tatvan ilçelerinde kaçak göçmenlere karşı yol kontrolleri yaptı.

    99 Afgan yakalandı

    Yapılan yol kontrollerinde 43'ü yolcu otobüsünde olmak üzere Afgan uyruklu toplam 99 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 6 organizatör de yakalanarak, gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, göçmenlerin yapılan üs aramalarında 2 sahte pasaport ve 2 sahte geçici koruma belgesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken, organizatörlerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

    Bitlis te 99 kaçak Afgan göçmen yakalandı #1

    Bitlis te 99 kaçak Afgan göçmen yakalandı #2

    Bitlis te 99 kaçak Afgan göçmen yakalandı #3


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