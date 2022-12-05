Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6425
0.06%
Dolar
18.6381
0.02%
Altın
1.077
0.03%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
323.851
1.06%
BTXN Coin
5.47
0.73%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Bitlis'te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

    Bitlis'te nesli tükenmek üzere olan 6 benekli Anadolu semenderi objektiflere yansıdı.
    • 05.12.2022 - 01:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

    Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı, Tatvan'a bağlı Dalda köyünde Anadolu semenderi görüldüğü bilgisini aldı.

    6 Anadolu benekli semenderi bir arada görüntülendi

    AA'nın haberine göre, bunun üzerine köye giden Subaşı, köyde bir arada görülen 6 Anadolu benekli semenderini görüntüledi.

    Subaşı, koruma altında olan semenderleri görüntülemenin sevindirici olduğunu belirtti.

    Bitlis te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi #1

    Bitlis te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi #2

    Bitlis te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi #3

    Bitlis te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi #4


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Ebru Polat'tan göğüs frikiği
    Magazin

    Ebru Polat'tan göğüs frikiği

    Cho Gue-Sung'un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı
    Dünya Kupası

    Cho Gue-Sung'un takipçi sayısı 1.6 milyon arttı

    Görüş Bildir