Bitlis'te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi
Bitlis'te nesli tükenmek üzere olan 6 benekli Anadolu semenderi objektiflere yansıdı.
- 05.12.2022 - 01:15
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 benekli Anadolu semenderi görüntülendi.
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı, Tatvan'a bağlı Dalda köyünde Anadolu semenderi görüldüğü bilgisini aldı.
6 Anadolu benekli semenderi bir arada görüntülendi
AA'nın haberine göre, bunun üzerine köye giden Subaşı, köyde bir arada görülen 6 Anadolu benekli semenderini görüntüledi.
Subaşı, koruma altında olan semenderleri görüntülemenin sevindirici olduğunu belirtti.