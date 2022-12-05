Bitlis'te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

Bitlis'te nesli tükenmek üzere olan 6 benekli Anadolu semenderi objektiflere yansıdı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı, Tatvan'a bağlı Dalda köyünde Anadolu semenderi görüldüğü bilgisini aldı.

6 Anadolu benekli semenderi bir arada görüntülendi

AA'nın haberine göre, bunun üzerine köye giden Subaşı, köyde bir arada görülen 6 Anadolu benekli semenderini görüntüledi.

Subaşı, koruma altında olan semenderleri görüntülemenin sevindirici olduğunu belirtti.



