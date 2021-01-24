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    Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı

    Bitlis'in Mutki ilçesinin Çimen mezrasında rahatsızlanan epilepsi hastası Naciye Adlım, köylüler tarafından 20 kilometre kızakla taşınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 16:55
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    Bitlis'te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı

    Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışının ardından yolu kardan kapalı olan Mutki ilçesinin Kavakbaşı Beldesine bağlı Arpalıseki köyünün Çimen mezrasında yaşayan ve epilepsi hastası olan Naciye Adlım’ın fenalaşması üzerine yakınları sağlık ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber vererek yardım istedi.

    KIZAKLA YOLA ÇIKTILAR

    Sağlık ekipleri, karla mücadele ekipleri ile birlikte yola çıkarken, Bitlis merkeze 80, Kavakbaşı beldesine ise 40 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada yaşayanlar ise ekipleri beklemeden hasta olan Adlım’ı kızağa bindirerek yola çıktı.

    Bitlis te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı #1

    KAR KALINLIĞI 2.5 METREYİ AŞTI

    Kar kalınlığının yer yer yaklaşık 2.5 metreyi aştığı bölgede karla mücadele ekipleri güçlükle ilerlerken, köylüler ise kızakla yaklaşık 20 kilometre yol kat ederek Kavakbaşı Beldesi Belediye Başkanı Veysi Oğuz’un makam aracının bulunduğu noktaya kadar geldi.

    Bitlis te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı #2

    Adlım, burada da makam aracına bindirilip geriden gelen ambulansa ulaştırıldı. Adlım sağlık ekiplerince Mutki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

    Bitlis te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı #3

    Bitlis te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı #4

    Bitlis te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı #5

    Bitlis te hasta kadın kızakla 20 kilometre taşındı #6





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