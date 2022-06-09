Bitlis'te kaçak keklik avlayanlara 15 bin lira ceza kesildi

Bitlis Tatvan'da 2 kişi, jandarma tarafından kaçak keklik avlarken yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri, devriye atarken kaçak keklik avlandığını tespit etti.

15 bin 228 lira idari para cezası

Kaçak keklik avlarken ekipler tarafından yakalanan 2 kişiye 15 bin 228 TL idari para cezası uygulandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 9 Haziran 2022 günü Tatvan/Çekmece köyü kırsalında devriye faaliyeti icra edilmiştir. İcra edilen devriye faaliyetinde iki şahsın Çekmece köyü kırsalında tuzak ve canlı mühre kullanarak 7 adet kınalı keklik yakaladıkları tespit edilmiştir. Şahısların yakaladığı 7 adet kınalı keklik Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek iki şahsa 4 bin 915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten toplam 15 bin 228 Türk Lirası idari para cezası kesilmiştir. Kınalı keklikler ise doğal ortamlarına bırakılmıştır"