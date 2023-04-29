Bitlis'te küçük çocuğun vücudunu dev benler sardı: Tedavi olmak istiyor Bitlis'te yaşayan 6 yaşındaki Samet Soyugüzel, vücudunun büyük bir bölümünde doğuştan ortaya çıkan benlerin tedavi edilmesini istiyor.

İHA

Bitlis'te yaşayan 6 yaşındaki Samet Soyugüzel, vücudunun her yerinde bulunan benler için 2 yaşına kadar her altı ayda bir tedavi gördü.

Maddi imkansızlıktan dolayı tedavi olamıyor

Samet'in, doğuştan vücudunun sırt ve karın bölgesinin neredeyse tamamını saran benler için yaklaşık 3 yıldır maddi imkansızlıktan dolayı tedavisini aksarken, anne Hivye Soyugüzel, oğlunun sırt ve karın bölgesindeki dev benlerin kaşıntı, yara ve kanama yaptığını belirtti.

Soyugüzel, oğlunun tedavisinin aksaması ve önlem alınmaması sonucunda ileriki zamanlarda cilt kanserine dönüşebileceğini de söyledi.

"Çocuğum doğuştan böyle"

Oğlunun doğuştan bu şekilde olduğunu anlatan Soyugüzel şöyle konuştu:

“Çocuğum doğuştan böyledir. Doktor görünce bile çok şaşırdı. Doğduktan sonra üç gün boyunca küvözde kaldı. Oğlum bir aylıkken Diyarbakır’a götürdük. Daha sonra bir kaç defa daha gittik geldik olmadı, biraz büyümesini bekledik. Daha sonra 6 aylıkken Van’a gittik. Tahliller yapıp oğlumun yaşadığı ortamın daha elverişli olması gerektiğini söylediler. Eşim çalışmadığı için olmuyor, maddi durumumuzdan dolayı da her altı ayda bir kontrole götürmemiz gerekiyordu maalesef gidemedik”

"Tedavi edilmezse cilt kanserine dönebilir"

Hivye Soyugüzel, oğlunun bu haline çok üzüldüğü belirterek şöyle dedi: