Bitlis'te kumar oynayan 6 kişiye 26 bin lira para cezası

Polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 6 kişiye 26 bin lira para cezası verilirken, kumar malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

6 KİŞİYE 26 BİN 200 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Düzenlenen operasyonda masalarda 6 kişinin sosyal mesafeyi ihlal ederek oturduğu görülürken, 1 adet parçalanmış yazboz defteri ve 1 adet iskambil destesi muhafaza altına alınmıştır.

Kumar oynayan 6 şüpheliye Kabahatler Kanunu gereğince 7 bin 300 lira, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesi ile 18 bin 900 lira olmak üzere toplamda 26 bin 200 lira idari para cezası kesildi.

Şüpheli adresin işletmecisi olan T.T. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.