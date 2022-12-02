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    Bitlis'te lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

    Bitlis Adilcevaz'da kış mevsimiyle birlikte araç lastiklerini değiştirmek isteyenler, oto lastikçilere akın etti.
    • 02.12.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 09:21
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    Bitlis'te lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu

    1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasıyla lastikçilerin yüzü güldü.

    Lastikçilerin yolunu tutan araç sahipleri, yoğunluğa neden oldu.

    "Kış burada çetin geçiyor"

    Adilcevaz ilçesinde yaşayan Ekrem Erçetin isimli vatandaş, kendi canlarını düşündükleri için oto lastikçiye geldiğini belirterek, "1 Aralık zorunlu olmasa da kendi canımızı düşünmemiz gerekiyor. Memleketimizde kış çetin geçiyor. Onun için tedbirli olmamız lazım." dedi.

    "Bu lastikler can taşıyor"

    Lastikçi Ünal Emen ise 1 Aralık’ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasıyla işlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek, “Yaz kış araç lastiklerinin iyi olması lazım. Çünkü bu lastikler can taşıyor. Buradan araç sahiplerine sesleniyorum, lastik çok önemli ve kışlık araç bakımlarını ihmal etmeyin.” dedi.

    Bitlis te lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu #1

    Bitlis te lastikçilerde kış lastiği yoğunluğu #2


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