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    Bitlis’te minibüsten 60 kaçak göçmen çıktı

    Yol kontrolü yapan Bitlis jandarma ekipleri, minibüste 60 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatörlük yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 14:06
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    Bitlis’te minibüsten 60 kaçak göçmen çıktı

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bitlis-Merkez Sarıkonak köyü bölgesinde yol uygulaması yaptı.

    Kontrollerde durdurulan minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 60 göçmen yakalandı.

    Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen M.N ve M.A. ise gözaltına alındı.

    Sınır dışı edilecekler

    DHA'nın haberine göre; yakalanan 60 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bitlis’te minibüsten 60 kaçak göçmen çıktı #1


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