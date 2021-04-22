Euro
9.9913
1.26%
Dolar
8.3192
1.71%
Altın
477.25
1.14%
Borsa
1.335
0.35%
Bitcoin
451.147
-1.41%
EXEN Coin
21.85
-14.31%
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Bitlis'te minibüsten 68 kaçak göçmen çıktı

    Bitlis'te jandarma ekiplerinin durdurduğu 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı.
    • AA
    • 22.04.2021 - 17:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis'te minibüsten 68 kaçak göçmen çıktı

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’dan Bitlis’e düzensiz göçmen getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

    Tatvan'da durdurulan 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, 67'si Afganistan 1'i de Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 68 göçmen yakalandı.

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Düzensiz göçmen sevkiyatındaki organizasyonda bulunduğu öğrenilen minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Bitlis te minibüsten 68 kaçak göçmen çıktı #1

    Bitlis te minibüsten 68 kaçak göçmen çıktı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir