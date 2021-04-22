Bitlis'te minibüsten 68 kaçak göçmen çıktı
Bitlis'te jandarma ekiplerinin durdurduğu 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
- 22.04.2021 - 17:15
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van’dan Bitlis’e düzensiz göçmen getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Tatvan'da durdurulan 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen, 67'si Afganistan 1'i de Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 68 göçmen yakalandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Düzensiz göçmen sevkiyatındaki organizasyonda bulunduğu öğrenilen minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.