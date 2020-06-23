Şiddetli yağışın ardından toprak kayması sonucu sel sularına kapılan traktör, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle ilçeye bağlı köylerde etkili olan yağış, sel ve taşkınlardan zarar gören köylerde maddi hasara neden oldu.

SEL SULARI TRAKTÖRÜ YUTTU

Ekinlerle birlikte bazı araçlar ve evlerin su altında kaldığı olayda, tarladan dönen bir traktör ise Sarıkum köyündeki derenin taşması sonucu sele kapıldı. Sel sularının yol kenarındaki toprağı eşmesi sonucu akıntıya kapılan traktör kısa sürede gözden kayboldu.

Bitlis'te, park halindeki traktör sel sularına kapıldı

SULARIN ÇEKİLMESİYLE KURTARILDI

Sel sularıyla sürüklenen traktör kullanılmaz hale gelirken, akıntıya kapılan traktörün kurtarılması için köylüler çalışma başlattı. Traktör, sel sularının çekilmesi ve uzun uğraşlar sonucunda kurtarılabildi.