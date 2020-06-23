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    Bitlis'te, park halindeki traktör sel sularına kapıldı

    Şiddetli yağışın ardından toprak kayması sonucu sel sularına kapılan traktör, bir vatandaş tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 23.06.2020 - 10:04
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    Bitlis'te, park halindeki traktör sel sularına kapıldı #1

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Özellikle ilçeye bağlı köylerde etkili olan yağış, sel ve taşkınlardan zarar gören köylerde maddi hasara neden oldu.

    SEL SULARI TRAKTÖRÜ YUTTU

    Ekinlerle birlikte bazı araçlar ve evlerin su altında kaldığı olayda, tarladan dönen bir traktör ise Sarıkum köyündeki derenin taşması sonucu sele kapıldı. Sel sularının yol kenarındaki toprağı eşmesi sonucu akıntıya kapılan traktör kısa sürede gözden kayboldu.

    Bitlis'te, park halindeki traktör sel sularına kapıldı

    SULARIN ÇEKİLMESİYLE KURTARILDI

    Sel sularıyla sürüklenen traktör kullanılmaz hale gelirken, akıntıya kapılan traktörün kurtarılması için köylüler çalışma başlattı. Traktör, sel sularının çekilmesi ve uzun uğraşlar sonucunda kurtarılabildi.

    Bitlis'te, park halindeki traktör sel sularına kapıldı #2

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