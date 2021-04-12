Euro
9.7234
0.07%
Dolar
8.1504
0.01%
Altın
453.57
-0.11%
Borsa
1.376
-1.24%
Bitcoin
488.188
-1.18%
EXEN Coin
23.60
2.34%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Bitlis’te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

    Bitlis kırsalında, jandarma ekiplerince bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 16:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bitlis’te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Harmanyeri köyü kırsalındaki Sehi bölgesine operasyon düzenledi.

    Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullandıkları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla düzenlenen 'Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-26' operasyonunda yapılan arazi aramalarında, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Sığınakta yapılan aramalarda; 10 elektronik devre kartı, 5 elektronik fünye, 1 fünye taşıma kutusu, 3 ateşleme anahtarı, 1 adet 4’lü pil bloğu, 1 tornavida seti, 1 makas, 1 tıraş makinesi, 1 kol saati, lehim seti, 2 adet EYP yapımını anlatan döküman, 1 küçük boy çanta ve 2 kayıt cihazı ele geçirildi.

    Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koruma altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi. Sığınak ise kullanılamaz hale getirildi.

    Bitlis’te patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir