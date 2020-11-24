Bitlis kırsalında yürütülen terör operasyonunda 3 adet tek odalı mağara güvenlik güçlerince kullanılmaz hale getirildi

Mehmetçik'in terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda icra edilen arazi tarama faaliyetlerinde Bitlis'te PKK'lılarca sığınak olarak kullanıldığı tespit edilen 3 mağara patlayıcı kullanılarak imha edildi.

Bitlis Valiliği'nden bir açıklama yapıldı.

"KULLANILMAZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis merkeze bağlı Ziyaret Köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş H.Cahit Özer 2020-20’ operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; terör örgütünce saklanmak için kullanılan 3 adet tek odalı 2X4, 3X5, 2X7 m mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağaralar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Bitlis'te PKK'lıların saklanmak için kullandığı 3 mağara imha edildi VİDEO