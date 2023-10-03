Bitlis’te polis memuru kaza sonucu yaralanarak şehit oldu
İHA

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada polis memuru Ertuğrul Kırık’ın görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Bugün tören düzenlenecek

Açıklamada, “Şehit polis Memuru Ertuğrul Kırık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

Şehit polis memuru Kırık için bugün sabah saat 10.00'da Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) tören düzenlenecek.

Bitlis’te polis memuru kaza sonucu yaralanarak şehit oldu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)