Bitlis’te polis memuru kaza sonucu yaralanarak şehit oldu

İHA
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada polis memuru Ertuğrul Kırık’ın görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Bugün tören düzenlenecek
Açıklamada, “Şehit polis Memuru Ertuğrul Kırık’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.
Şehit polis memuru Kırık için bugün sabah saat 10.00'da Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) tören düzenlenecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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