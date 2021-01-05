Bitlis'te teöristlerin sığınağında 250 kilo amonyum nitrat bulundu

Bitlis kırsalında düzenlenen jandarma operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağarada, bidonlar içerisinde toprağa gömülü 250 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Güllüce köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik ‘Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2021- 2’ adıyla operasyon düzenlendi.

250 KİLO AMONYUM NİTRAT BULUNDU

Ekiplerin yaptığı arazi arama- tarama faaliyetinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramada; 14 jelikan bidon içeresinde 250 kilogram amonyum nitrat, 200 metre elektrik kablosu, 5 leşker kıyafeti, 2 çift ayakkabı, 4 güneş paneli, 3 kütüklük, 2 koli bandı, 1 kilogram tütün, 20 kol saati, 12 çakmak gazı, 15 inşaat eldiveni, 50 metre ip, 1 alyan anahtar, 1 keski, 1 kurbağacık, 1 tornavida, 10 kilogram deterjan, 750 kilogram çeşitli gıda ile 100 adet giyim malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılığın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler imha edildi, mağalar da kullanılamaz hale getirildi.