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    Bitlis'te teöristlerin sığınağında 250 kilo amonyum nitrat bulundu

    Bitlis kırsalında düzenlenen jandarma operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağarada, bidonlar içerisinde toprağa gömülü 250 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • DHA
    • 05.01.2021 - 00:15
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    Bitlis'te teöristlerin sığınağında 250 kilo amonyum nitrat bulundu

    Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Güllüce köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik ‘Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 2021- 2’ adıyla operasyon düzenlendi.

    250 KİLO AMONYUM NİTRAT BULUNDU

    Ekiplerin yaptığı arazi arama- tarama faaliyetinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramada; 14 jelikan bidon içeresinde 250 kilogram amonyum nitrat, 200 metre elektrik kablosu, 5 leşker kıyafeti, 2 çift ayakkabı, 4 güneş paneli, 3 kütüklük, 2 koli bandı, 1 kilogram tütün, 20 kol saati, 12 çakmak gazı, 15 inşaat eldiveni, 50 metre ip, 1 alyan anahtar, 1 keski, 1 kurbağacık, 1 tornavida, 10 kilogram deterjan, 750 kilogram çeşitli gıda ile 100 adet giyim malzemesi ele geçirildi.

    Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılığın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler imha edildi, mağalar da kullanılamaz hale getirildi.

    Bitlis te teöristlerin sığınağında 250 kilo amonyum nitrat bulundu #1

    Bitlis te teöristlerin sığınağında 250 kilo amonyum nitrat bulundu #2

    Bitlis te teöristlerin sığınağında 250 kilo amonyum nitrat bulundu #3

    Bitlis te teöristlerin sığınağında 250 kilo amonyum nitrat bulundu #4

    Bitlis te teöristlerin sığınağında 250 kilo amonyum nitrat bulundu #5

    Bitlis te teöristlerin sığınağında 250 kilo amonyum nitrat bulundu #6

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