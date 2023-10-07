Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde 13 AAR 783 plakalı otomobilin, 3 römorklu 13 AAP 960 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Sıkıştığı yerde can verdi
Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla hayatını kaybeden vatandaş sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 sağlık ekibine teslim edildi.
Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış