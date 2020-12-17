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Bitlis'te tuzaklanmış patlayıcılar ele geçirildi

Bitlis'te tuzaklanmış patlayıcılar ele geçirildi

Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır roketatar ve anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi.