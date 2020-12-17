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    Bitlis'te tuzaklanmış patlayıcılar ele geçirildi

    Bitlis kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır roketatar ve anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi.
    • DHA
    • 17.12.2020 - 05:32
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    Bitlis'te tuzaklanmış patlayıcılar ele geçirildi

     

    Bitlis İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik ‘Yıldırım- 16 Sehi Ormanları Şehit J. Er Kadir Güler 2020- 07’ adıyla operasyon düzenledi.

    KAMUFLE EDİLMİŞ PATLAYICILAR BULUNDU

    Operasyonda, arazi arama-tarama faaliyetinde teröristlerin üzerini ağaç yaprakları ile kapattığı tuzaklanmaya hazır 1 roketatar mühimmatı, 1 anti personel mayını ile yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, yapılan incelemenin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

    Bitlis te tuzaklanmış patlayıcılar ele geçirildi #1

    Bitlis te tuzaklanmış patlayıcılar ele geçirildi #2

    Bitlis te tuzaklanmış patlayıcılar ele geçirildi #3

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