Bitlis’te yağan mart karı, 25 köye ulaşımı engelledi
Dün akşam saatlerinde başlayarak gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışının ardından Bitlis'teki 25 köye ulaşım kapandı.
- DHA
- 02.03.2021 - 12:21
Bitlis'in merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının 2 gün daha aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşa dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
25 KÖYE ULAŞIM KAPANDI
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 25 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve kısa sürede çalışmalarla yeniden açılacağını belirtti.