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    BM Genel Sekreteri Guterres yarın Türkiye'ye geliyor

    Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Nisan Pazartesi günü, Moskova ve Kiev'e gitmeden önce Türkiye'yi ziyaret edecek.
    • 24.04.2022 - 05:03
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 05:22
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    BM Genel Sekreteri Guterres yarın Türkiye'ye geliyor

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Guterres, 25 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak

    Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

    Salı günü Putin ile görüşecek

    TRT Haber'in haberine göre Genel sekreter Guterres, daha sonra salı günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.

    Kiev'e de uğrayacak

    Perşembe günü ise Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek.

    BM Genel Sekreteri Guterres yarın Türkiye ye geliyor #1


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