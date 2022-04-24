BM Genel Sekreteri Guterres yarın Türkiye'ye geliyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Nisan Pazartesi günü, Moskova ve Kiev'e gitmeden önce Türkiye'yi ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Guterres, 25 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak

Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Salı günü Putin ile görüşecek

TRT Haber'in haberine göre Genel sekreter Guterres, daha sonra salı günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.

Kiev'e de uğrayacak

Perşembe günü ise Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek.