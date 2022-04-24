BM Genel Sekreteri Guterres yarın Türkiye'ye geliyor
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Nisan Pazartesi günü, Moskova ve Kiev'e gitmeden önce Türkiye'yi ziyaret edecek.
- 24.04.2022 - 05:03
- Güncelleme : 24.04.2022 - 05:22
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğü ofisinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Guterres, 25 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılayacak
Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.
Salı günü Putin ile görüşecek
TRT Haber'in haberine göre Genel sekreter Guterres, daha sonra salı günü Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gidecek.
Kiev'e de uğrayacak
Perşembe günü ise Kiev'e bir ziyaret gerçekleştirecek.