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    Bodrum açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı

    Bodrum ilçesinde, 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 02.11.2021 - 00:35
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    Bodrum açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

    21 KAÇAK GÖÇMEN GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

     

    Bodrum açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı #2

     

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