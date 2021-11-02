Bodrum açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı
Bodrum ilçesinde, 21 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 02.11.2021 - 00:35
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.
21 KAÇAK GÖÇMEN GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 21 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.