Bodrum açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla Bodrum açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 38 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 kaçak göçmen ise yakalandı.

Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 04.45’te Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti.

8 kaçak göçmen yakalandı, 38 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA'nın haberine göre, bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 8 kaçak göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün farklı saat aralıklarında, yine Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.













