Petrol
107.14
-0.06%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
612.734
0.71%
BTXN Coin
28.98
-5.23%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 10 C

    Bodrum açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla Bodrum açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 38 kaçak göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 8 kaçak göçmen ise yakalandı.
    • 20.04.2022 - 23:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 04.45’te Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti.

    8 kaçak göçmen yakalandı, 38 kaçak göçmen kurtarıldı

    DHA'nın haberine göre, bölgeye ulaşan ekipler, lastik bot içerisindeki 8 kaçak göçmeni yakaladı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün farklı saat aralıklarında, yine Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Bodrum açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Bodrum açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    Bodrum açıklarında 38 kaçak göçmen kurtarıldı #4


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    BOTAŞ yeşil enerji kapasitesini 15 megavata çıkartıyor
    Ekonomi

    BOTAŞ yeşil enerji kapasitesini 15 megavata çıkartıyor

    Kardeşlerim dizisinin iki yıldızı fena aşık oldu! İzleyiciler neye uğradığını şaşırdı
    Medya

    Kardeşlerim dizisinin iki yıldızı fena aşık oldu! İzleyiciler neye uğradığını şaşırdı

    Görüş Bildir