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    Bodrum açıklarında 82 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 kaçak göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.
    • DHA
    • 28.03.2022 - 23:21
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    Bodrum açıklarında 82 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Mart Cumartesi günü farklı saat aralıklarında Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.

    82 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 82 kaçak göçmeni kurtardı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 26 Mart Cumartesi günü saat 01.55’te Bodrum açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    Bodrum açıklarında 82 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan toplamda 106 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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