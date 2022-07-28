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Bodrum açıklarında kaçan lüks yat, zor kullanılarak durduruldu

Bodrum açıklarında kaçan lüks yat, zor kullanılarak durduruldu

Muğla Bodrum açıklarında seyreden ve 'dur' ihtarına rağmen kaçan lüks yat, zor kullanılarak durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.