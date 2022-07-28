Bodrum açıklarında kaçan lüks yat, zor kullanılarak durduruldu
Muğla Bodrum açıklarında seyreden ve 'dur' ihtarına rağmen kaçan lüks yat, zor kullanılarak durduruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 28.07.2022 - 20:28
- Güncelleme : 28.07.2022 - 20:53
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ve uyuşturucu ihbarı yapıldığı öne sürülen lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında gece saatlerinde kovalamaca yaşandı.
Kaçan yat, zor kullanılarak durduruldu
Sahil Güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen kaçan yat, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanılarak durduruldu.
Lüks yat ağır hasar aldı
Yalıkavak Marina'ya getirilen lüks yatın ağır hasar aldığı görüldü. Olayla ilgili gözaltıların olduğu, soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.
Öte yandan olayın yaşandığı bölgede su altında delil arama çalışması yapıldığı öğrenildi.
Bodrum açıklarında kaçan lüks yat, zor kullanılarak durduruldu VİDEO