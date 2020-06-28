Bodrum Belediye Başkanı fiyatları değerlendirdi

Bodrum'da, yeme-içme fiyatları el yakmaya başladı. Belediye Başkanı fiyatları savundu.

Koronavirüs tedbirleri sonrası normalleşmeye geçilmesi ile birlikte turizmde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Başta sosyetenin olmak üzere en çok tercih edilen gözde tatil beldesi Bodrum'da, yeme-içme fiyatları yine el yakıyor.

Her yaz tatilcilere uygulanan fiyat listesiyle tartışılan Bodrum'da, cep yakan adisyonlar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Bir kola 61 liradan satılırken, döner ise 370 liradan satışa sunuldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras fahiş fiyat iddiarıyla ilgili açıklama yaptı. Bodrum’daki işletmelerde yiyeceklerin yüksek fiyatlara satılması tartışmalarına ilişkin Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı'nın açıklamalarından satır başları:

BODRUM'DA BU İŞLETMELERE İHTİYAÇ VAR

"Son günlerde işletmelerimizin fahiş fiyat uyguladığına dair bir karalama kampanyası yürütülüyor. Buraya dünyanın en zengin insanlarının da geldiğini göz önünde bulundurmalıyız. Bu insanların beklentilerine göre hizmet sunulan yerler de var. Bodrum’un bu işletmelere de ihtiyacı var.

HER ŞEY UCUZ OLSUN DERSEK GELMEZLER

Bodrum'da her şey ucuz olsun dersek bu insanlar Bodrum'a gelmez farklı yerlere gider. Bodrum’un ekmek parası turizmdir, bunu yadsıyamayız. Örneğin Bodrum'da her bütçeye göre döner var. Ama altın tabakta döner yemek isteyen de var. Ucuz döner satanın kötü ürün sunduğunu zannetmeyin. Şayet aldığı hizmetle ödediği bedelin tutarsız olduğunu düşünen, hizmet aldığı işletmenin temizliğinden, hijyeninden şüphe eden vatandaşımız varsa Belediyemize başvurur, biz de gerekli denetimleri yaparız."