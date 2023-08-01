Bodrum Türkbükü'nde makilik alanda yangın Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangını havadan ve karadan müdahale başladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Haziran ayından bu yana yurdun dört bir yanından yangın çıktı. Muğla'nın gözde tatil merkezi Bodrum'da da alevler yükseldi.. Bodrum’da ünlülerin mahallesi olarak bilinen Türkbükü Mahallesinde konutlara yakın bir alanda henüz çıkış sebebi bilinmeyen otluk alanda yangın başladı. Yangın geniş bir alana yayıldı Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava kara unsurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Rüzgarın denizden karaya esmesi nedeniyle alevlerin konutları tehdit etmediği öğrenildi. Müdahale sürüyor Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle büyürken, bölgede bulunan çok sayıda zeytin ağacı yangın nedeniyle zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor..