Bodrum'a 3,5 günde 50 binden fazla araç geldi

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum…
Ve Muğla’nın en çok turist çeken ilçesi, Kurban Bayramı ile tıklım tıklım doldu.
3,5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı
İlçe Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre Bodrum’a son 3,5 günde 50 binden fazla araç giriş yaptı.
Öte yandan hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye ulaştığı ilçede, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde de plajlar dolup, taştı.
Plajlar tıklım tıklım
Yerli ve yabancı turistler, başta Ortakent-Yahşi olmak üzere Gümbet, Bitez ve Kumbahçe plajlarında yoğunluk oluşturdu.
Bazı turistler denize girerek serinlerken, bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti.
Otellerin doluluk oranı
Otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'i, kentin yaklaşık 200 bin olan nüfusu ise 750 bini aştı.
Ayrıca İlçe Jandarma ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor.