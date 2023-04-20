Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı Ramazan Bayramı’nın arifesinde Bodrum’a akın başladı. İlçeye gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı, jandarma kent girişinde araçlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

DHA Bayramın fotoğrafı, kısa tatile rağmen yine değişmedi… Okullara verilen arayla birleştirilen Ramazan Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, yollara düştü. 15 bin araç giriş yaptı Turistik ilçeye gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Güvercinlik Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da katıldı. Jandarma tek tek uyardı Kaymakam Bayar, araç sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlarken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Jandarma ekipleri çocuklara düdük dağıtırken, sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılar içeren broşür verdi. Bodrum'da genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’yi geçerken, trafikte yoğunluk yaşandı. "Otobüsler özel olarak denetleniyor" Denetimler sonrası basın açıklaması yapan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Bakanlığımızın talimatıyla ilçemizdeki denetimlerimizi artırdık. Yayaların çok yoğunlaştığı bölgelerde trafik denetimlerimizi artırdık. Otogarın giriş çıkışında denetimler artırıldı. Otobüsler özel olarak denetleniyor. Sürücülerimize trafikte dikkatli olmaları konusunda ricada bulunuyoruz ve herkese şimdiden iyi bayramlar diliyoruz.” dedi.