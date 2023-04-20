Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı
DHA

Bayramın fotoğrafı, kısa tatile rağmen yine değişmedi…

Okullara verilen arayla birleştirilen Ramazan Bayramı tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, yollara düştü.

15 bin araç giriş yaptı

Turistik ilçeye gece yarısından itibaren 15 bin araç giriş yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Güvercinlik Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlere Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da katıldı.

Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı

Jandarma tek tek uyardı

Kaymakam Bayar, araç sürücülerin ve yolcuların bayramını kutlarken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Jandarma ekipleri çocuklara düdük dağıtırken, sürücülere kuralları konusunda uyarılar içeren broşür verdi.

Bodrum'da genelinde otellerdeki doluluk oranı yüzde 50’yi geçerken, trafikte yoğunluk yaşandı.

Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı

"Otobüsler özel olarak denetleniyor"

Denetimler sonrası basın açıklaması yapan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Bakanlığımızın talimatıyla ilçemizdeki denetimlerimizi artırdık. Yayaların çok yoğunlaştığı bölgelerde trafik denetimlerimizi artırdık. Otogarın giriş çıkışında denetimler artırıldı. Otobüsler özel olarak denetleniyor. Sürücülerimize trafikte dikkatli olmaları konusunda ricada bulunuyoruz ve herkese şimdiden iyi bayramlar diliyoruz.” dedi.

Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı
Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı
Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı
Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı
Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı
Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı
Bodrum’a arife günü 15 bin araç giriş yaptı