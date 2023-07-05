Bodrum’da bulunan 'Lady Moura'ya' 16 milyon liralık yakıt ikmali yapıldı Meksikalı milyarderin yatı, Yalıkavak’a demirledi. Lüks yata, 16 milyon lira değerinde 600 ton yakıt alındı.

DHA

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a, sadece turist akını yok…

Lüks yatların tercihi de olan ilçe, Meksikalı iş insanı Ricardo Salinas Pliego'ya ait 'Lady Moura' isimli yatı ağırladı.

210 milyon dolarlık lüks yat

67 yaşındaki milyarderin 105 metre uzunluğundaki 210 milyon dolar değerindeki 'Lady Moura' isimli yatı, dün Yalıkavak açıklarına geldi.

İçerisinde sahibinin olduğu tahmin edilen yat, bugün sabah saatlerinde ise Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

16 milyonluk yakıt aldı

Yaklaşık 10 saat boyunca gemiye yakıt ikmali yapıldı.

Toplamda 18 tankere 600 ton yakıt takviyesi yapılırken, yakıtın toplam maliyetinin 16 milyon lira olduğu belirtildi.

Kimleri kimleri ağırladı?

Yaklaşık 80 kişilik mürettebatı, tam donanımlı hastanesi, güvertesindeki gerçek kumsal sahili ve yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yemek masasıyla dikkati çeken 'Lady Moura'nın daha önce George H.W. Bush ve eşi Barbara da dahil olmak üzere dünyanın pek çok ünlüsünü ağırladığı biliniyor.

Helikopter pisti, sağlık merkezi, sinema salonu...

Moura, bir ana süit, VIP süit ve ilave 11 kabinden oluşan toplamda 13 kabinde 27 kişiye ev sahipliği yapabiliyor.

Ayrıca lüks gemide bir helikopter pisti, sinema salonu, DJ odalı disko, spor salonu, çalışma salonu ve hem konuklar hem de mürettebat için sağlık merkezi bulunuyor.