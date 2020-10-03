Bodrum’a demir atan 'Moonlight 2' 580 bin liralık yakıt aldı

Geçen yıl da Bodrum’a gelen yat, farklı uyruktaki iş adamları tarafından kiralanırken; yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından olduğu belirtildi.

Yunan asıllı İngiliz iş adamı Andreas Levaras'ın 110 milyon euroya yaptırdığı ve 2008 yılında Mumbai'deki otele gerçekleştirilen terör saldırısında, Levaras'ın ölümünün ardından bir charter şirketine satılan 91 metre uzunluğundaki Malta bayraklı 'Moonlight-2' isimli ultra lüks motor yat, sabah Bodrum Gemi Limanına demirledi.

İskeleye yanaşan yata, 580 bin lira değerinde yakıt ikmali yapıldı. Lüks yat, sonrasında ilçeden ayrılarak Antalya’nın Kaş ilçesine doğru hareket etti.

KİRA BEDELİ EN YÜKSEK MOTOR YATLARINDAN BİRİ

Geçen yıl da ilçeye gelen yat, farklı uyruktaki iş adamları tarafından kiralanmıştı. Yatın, dünyanın kira bedeli en yüksek motor yatlarından olduğu belirtildi.

HAREKET ETKİSİNİ AZALTAN ÖZEL DENGELEYİCİLER YER ALIYOR

Alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle inşa edilen yatta, hareket etkisini azaltan özel dengeleyiciler yer alıyor.

Jakuzi, spor salonu ve yüzme havuzu olan yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.