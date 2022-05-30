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    Bodrum'a gemilerle 464 turist geldi

    Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 2 yolcu gemisi, ilçeye toplamda 464 turist getirdi.
    • 30.05.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:33
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    Bodrum'a gemilerle 464 turist geldi

    Gözde turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Bodrum ilçesine turistler gelmeye başladı.

    Marshall Adaları bayraklı 180 metre boyundaki Nautica isimli yolcu gemisi, Kuşadası Limanı'ndan Bodrum’a geldi.

    Toplam 464 turist geldi

    Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen gemide, ağırlıklı ABD uyruklu toplam 415 yolcu ile 394 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Antalya’ya gitmek üzere yola çıkacak.

    İlçeye gelen diğer yolcu gemisi ise Yunanistan bayraklı 52 metre boyundaki Pan Orama. Yelkenli gemide ağırlıklı İngiliz olmak üzere toplam 49 yolcu ve 16 personel bulunuyor.

    Yunanistan’ın Patmos Limanı’ndan ilçeye gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Santorini Adası'na hareket edecek.

    Bodrum a gemilerle 464 turist geldi #1

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