Muğla'nın Bodrum ilçesine sezonun son yolcu gemisi, bin 714 turist getirdi. 'Costa Venezia' isimli gemi, bu sezon Bodrum'a 15'inci kez yanaştı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a, sezonun son yolcu gemisi geldi.

İtalya bayraklı 323 metre uzunluğundaki 'Costa Venezia' isimli yolcu gemisi, saat 09.00'da İstanbul Limanı'ndan Bodrum'a geldi.

Gemide ağırlıklı olarak İtalyan, Alman ve İspanyol olmak üzere toplamda bin 714 yolcu ve 988 personel bulunuyor. Heraklion Limanı'na saat 20.00'de hareket edecek olan gemi, bu sezon Bodrum'a 15'inci kez yanaştı.

Turistler alışveriş yaptı

Gemi ile gelen yabancı turistler çarşıda alışveriş yaptı, tarihi noktaları gezdi.

DHA'nın haberine göre, bölgede restoran işletmeciliği yapan Candan Topdemir, "Gelen 100 gemiden faydalandık. Bölgedeki esnaf, bu durumdan güzel etkilendi. Hepimizin bütçesine katkısı oldu" dedi.

Bodrum'a sezonun son yolcu gemisi geldi VİDEO



Bu yıl 101 yolcu gemisi Bodrum'a yanaştı

Öte yandan Bodrum'a, bu yıl 101 yolcu gemisi ile 100 bine yakın yolcu geldiği öğrenildi. 2022 sezonunda Kuşadası ve İstanbul'un ardından, en çok yolcu ağırlayan 3'üncü limanın Bodrum olduğu belirtildi.





































