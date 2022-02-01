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    Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 23:07
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    Bodrum'da 15 kaçak göçmen yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Ocak saat 06.00'da Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti.

    15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 15 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bodrum da 15 kaçak göçmen yakalandı #1

    Bodrum da 15 kaçak göçmen yakalandı #2


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