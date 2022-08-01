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    Bodrum'da 21 göçmen kurtarıldı

    Muğla Bodrum açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 01.08.2022 - 21:36
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    Bodrum'da 21 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) belirtilen yere gitti.

    21 göçmen kuartıldı

    Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

    İHA'da yer alan habere göre, karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Bodrum da 21 göçmen kurtarıldı #1


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