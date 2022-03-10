Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- DHA
- 10.03.2022 - 18:12
- Güncelleme : 10.03.2022 - 18:17
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 07.20'de Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldı.
23 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 23 kaçak göçmeni, kendi botlarına alarak kurtardı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.