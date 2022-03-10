Petrol
114.1
2.66%
Euro
16.43
1.06%
Dolar
14.84
1.31%
Altın
947.10
0.90%
Borsa
2043
-0.01%
Bitcoin
593.307
-3.76%
BTXN Coin
38.69
0.91%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 18:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 07.20'de Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldı.

    23 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen 23 kaçak göçmeni, kendi botlarına alarak kurtardı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bodrum da 23 kaçak göçmen kurtarıldı #1


    Bodrum da 23 kaçak göçmen kurtarıldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Biden ile konuşmayı reddettiler
    Dünya

    Biden ile konuşmayı reddettiler

    Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı
    Ekonomi

    Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Görüş Bildir