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Bodrum'da 3 kişi, ev kiralama vaadiyle 2 milyon liralık vurgun yaptı

Bodrum'da 3 kişi, ev kiralama vaadiyle 2 milyon liralık vurgun yaptı

Muğla Bodrum'da iddiaya göre kendilerini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ile birlikte 3 kişi, ilçedeki bir siteden ev kiralama vaadiyle 30 kişiyi dolandırdı.