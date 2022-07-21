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    Bodrum'da 3 kişi, ev kiralama vaadiyle 2 milyon liralık vurgun yaptı

    Muğla Bodrum'da iddiaya göre kendilerini emlakçı olarak tanıtan S.G.İ. ile birlikte 3 kişi, ilçedeki bir siteden ev kiralama vaadiyle 30 kişiyi dolandırdı.
    • 21.07.2022 - 01:00
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    Bodrum'da 3 kişi, ev kiralama vaadiyle 2 milyon liralık vurgun yaptı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi KOM Büro Amirliği ekiplerince 2 aydır takip edilen yaklaşık 2 milyonluk vurgun yaptıkları ifade edilen 4 şüpheli yapılan operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

    Ev kiralama vaadiyle dolandırdılar

    Ortakent'te kendilerini emlakçı olarak tanıtan şüpheliler, bir sitede bulunan evleri internete koyarak ilana çıkardı.

    Daha sonra S.G.İ. ve beraberindeki 3 kişi ev kiralama vaadiyle vatandaşlarla görüntülü konuşmalar yaparak evleri gezdirdi.

    2 milyon liralık vurgun yaptı

    Tatil amaçlı kiralama yapan vatandaşlardan yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yapan 4 şüpheli ortadan kayboldu. Mağdur olan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

    Şüpheliler yakalandı

    Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bodrum KOM Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde O.E., O.E.,S.Y. ve S.G.İ. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Bodrum da 3 kişi, ev kiralama vaadiyle 2 milyon liralık vurgun yaptı #1


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