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    Bodrum'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 35 göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 19:32
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    Bodrum'da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

    19 GÖÇMEN YAKALANDI

    Sahil Güvenlik Botları tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

    BAŞKA BİR LASTİK BOTTAKİ 16 GÖÇMEN DE KURTARILDI

    Bodrum açıklarındaki bir başka göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Toplam 35 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Bodrum da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    Bodrum da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı #3

    Bodrum da 35 düzensiz göçmen kurtarıldı #4


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