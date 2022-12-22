Bodrum'da 75 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Muğla Bodrum'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 75 kaçak göçmen ve 2 organizatör, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, tekneyi durdurarak 75 kaçak göçmeni ve 2 organizatör şüphelisi S.B. ve İ.A.'yı yakaladı.

75 göçmen, göç idaresi teslim edildi

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan göçmen kaçakçısı S.B. ve İ.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ederken, işlemleri tamamlanan 75 kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.