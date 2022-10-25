Bodrum'da 8 farklı adreste hırsızlık olayının 2 şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 8 farklı adreste hırsızlık yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından Milas'ta çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Muğla'nın Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Bodrum'da eylül ve ekim aylarında Göltürkbükü'nde 5, Gündoğan'da 2 ve Mumcular'da 1 hırsızlık olayı üzerine harekete geçti.

Bu kapsamda, JASAT Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu M.A. ve E.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

M.A.'nın Milas'ta yaşadığı adreste yapılan aramada, 1 jeneratör, 2 LCD televizyon, 2 kaynak makinası, 10 matkap, 500 metre elektrik kablosu, 250 metre uzatma kablosu olmak üzere çok sayıda çalıntı olduğu anlaşılan malzemeler ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre, işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.





