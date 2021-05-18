Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan yaklaşık 30 domuzluk sürü, yiyecek bulmak için Belediye Meydanı'na indi. Bir süre meydanda dolaşan yaban domuzları, daha sonra ara sokaklara girerek kayboldu.

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki hergün binlerce kişinin gelip, geçtiği Belediye Meydanı dün saat 02.30 sıralarında domuzların istilasına uğradı.

DOMUZ SÜRÜSÜ MEYDANA İNDİ

6'sı yetişkin diğerleri ise yavru 30 domuzdan oluşan sürü bir süre meydanda dolaşıp, yiyecek aradı. Meydandaki Bodrum yazısı önünde bir süre bekleyen domuz sürüsü daha sonra Belediye binasına doğru yönelip, ara sokaklara girip, yiyecek aramayı sürdürdü.

ORMANLIK ALANA GİREREK GÖZDEN KAYBOLDU

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Yaban domuzları daha sonra tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Bodrum'da aç kalan domuz sürüsü meydana indi VİDEO

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