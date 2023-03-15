Bodrum'da ana isale hattı patladı: Cadde suyla doldu CHP yönetimindeki Bodrum'da bir kez daha ana isale hattı patladı. Ana isale hattının daha önce aynı bölgede 8 kez patladığı öğrenildi.

Türkiye'nin gözde bölgelerinden biri olan CHP yönetimindeki Muğla'nın Bodrum ilçesi, altyapı sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Bodrum Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, akşam saatlerinde yine ana isale hattı patladı. İş yerlerini su bastı Dev bir çukur oluşan yolda tonlarca su caddeye aktı. Cadde suyla dolarken, bazı iş yerlerinde baskınlar yaşandı. Patlama nedeniyle asfalt yarıldı, caddeyi kullanan araç sürücüleri ise ilerlemekte zorlandı. Aynı yerde 9'uncu patlama İhbar üzerine MUSKİ ekipleri tarafından bölgeye verilen su kesilirken, hattın onarımı için çalışma başlatıldı. Öte yandan, bu patlamanın aynı bölgede 9'uncu kez yaşandığı belirtildi.