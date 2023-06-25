Bodrum'da bayram yoğunluğu: 48 saatte 50 bin araç girdi Kurban Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatilde, bayramı gözde tatil noktalarından Bodrum'da geçirmek isteyenler, trafikte yoğunluk oluşturdu. İlçede polis ve jandarma ekipleri 24 saat denetimlerine devam ediyor.

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesine Kurban Bayramı tatili dolayısıyla adeta akın yaşanıyor.

9 günlük tatil için gözde tatil merkezi Bodrum'u tercih eden vatandaşlar yollarda trafik kuyrukları oluşturdu.

Otobüs firmaları da yerli turistler için çok sayıda ek sefer koydu.

48 saatte 50 bin araç giriş yaptı

İlçeye 48 saatte 50 bin araç girdiği öğrenilirken, polis ve jandarma ekiplerinin 24 saat aralıksız denetimleri sürüyor.

Bodrum’da hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 saat esasına göre kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, ilçeye giriş yapan araçları tek tek denetliyor.

Denetimler aralıksız sürüyor

Torba Kontrol Noktası'nda polis ekiplerince yapılan denetimlere bomba arama köpeği "Paddy" ve narkotik arama köpeği "Tina" da katılıyor.

Ekiplerin denetimlerinin bayram boyunca aralıksız devam edeceği bildirildi