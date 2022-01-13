Euro
15.6200
0.25%
Dolar
13.6190
0.27%
Altın
797.9610
0.33%
Borsa
207,065.00
0.31%
Bitcoin
588.294
0.29%
BTXN Coin
33.54
-0.97%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Bodrum'da çöken istinat duvarı sebebiyle iki ev tahliye edildi

    Bodrum'da yıkılan istinat duvarı sebebiyle 2 ev boşaltıldı.
    • AA
    • 13.01.2022 - 23:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da çöken istinat duvarı sebebiyle iki ev tahliye edildi

    Muğla Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi Ninniharim Sokak'ta yoğun yağışlarla yumuşayan yaklaşık 10 metrelik taş duvar büyük bir gürültüyle çöktü.

    Yaralanan kimsenin olmadığı olayda iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerin etrafına da güvenlik şeridi çekildi.

    "DUVARLAR YAĞIŞLARA DAYANAMADI"

    Ev sahiplerinden Nagehan Kaçar, çökme sırasında evinde yemek yediğini ve çok korktuğunu söyledi. Deprem olduğunu zannettiğini ve eşini aradığını anlatan Kaçar, "Dışarıya çıktığımda duvar tamamen yıkılmıştı. Bu tür olayları haberlerden izliyoruz ama bizim de yaşayacağımız hiç aklıma gelmezdi. Burası benim 25 yıllık evim. İlk kez böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Duvarlar yağışlara dayanamadı." diye konuştu.

    Bodrum da çöken istinat duvarı sebebiyle iki ev tahliye edildi #1

    Bodrum da çöken istinat duvarı sebebiyle iki ev tahliye edildi #2

    Bodrum da çöken istinat duvarı sebebiyle iki ev tahliye edildi #3

    Bodrum da çöken istinat duvarı sebebiyle iki ev tahliye edildi #4

    Bodrum da çöken istinat duvarı sebebiyle iki ev tahliye edildi #5

    Bodrum da çöken istinat duvarı sebebiyle iki ev tahliye edildi #6


    Görüş Bildir