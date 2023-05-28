Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi coşkusu Kesin olmayan 2. tur seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenleri kutlamalara başladı.

İHA

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, Muğla’nın Bodrum ilçesinde Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi bugün yapıldı. Saat 08.00’da başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’da sona erdi.

Bodrum'da kutlama yaptılar

Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bodrum’daki Cumhur İttifakı seçmenleri kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attılar

Ellerinde Türk Bayrakları, Ak Parti ve MHP bayrakları ile araçlara binip konvoy yapan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Partililer, Bodrum Belediye Meydanı'nda durup meşaleler yaktı. Araçları ile caddelerden geçen konvoya, bazı vatandaşlar da destek verdi.