Bodrum'da deniz manzarasını kapatıyor diye ağaçları kestiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir sitede, deniz manzarasını engellediği gerekçesiyle ağaçların kesilmesi tepki topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Mahallesi'nde bulunan bir sitede, deniz manzarasını engellediği gerekçesiyle ağaçların kesildiği iddia edildi.

Kesilen ağaçların görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca Bodrum halkı ve çevreciler tarafından büyük tepki topladı.

"DOĞA DÜŞMANLARIYLA MÜCADELE EDECEĞİM"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kesilen ağaçların görüntüleriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manzarası için doğayı katleden, Bodrum’a da kendisine de saygısı olmayan bu doğa düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğim. Kimsenin şahsi zevki, Bodrum’dan ve doğadan daha değerli değil." ifadelerini kullandı.













