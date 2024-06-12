Bodrum'da denizaltında heykel sergisi Bitez açıklarında deniz dibinde heykel sergisi açıldı. Denizaltındaki müzeyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İHA

Bodrum Belediyesi tarafından Bitez açıkları Görecek Adası yakınlarında yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından deniz dibine yerleştirilen eserlerin bugün açılışı yapıldı.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, BODTO Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, dalgıçlar ve çok sayıda vatandaş açılış törenine katıldı.

Deniz yoluyla gelen vatandaşlar, eserleri yakından görme imkanı buldu. 6 sanatçının yüzlerce eserini yakından görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çeşitli bölgelerde sergi açılışları düzenlenecek

Su altında yapılan açılışın ardından sanatçılar, son dokunuşları ise su altında yaptı. Turizme katkı sağlamak ve dalış turizmini geliştirmek için planlanan projede, Bodrum'un çeşitli bölgelerinde serginin açılmaya devam edeceği öğrenildi.

"Çevreyle sanatın birleştiği bir proje olarak lanse ediyoruz"

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selem Canbazoğlu ise, “Su altı parkımızın 1'inci etabını açıyoruz. Bitez mevkiinde Görecek Adası'ndayız. Bu açılışta 6 sanatçımızın su altında eserlerini görebileceksiniz. Çevreyle sanatın birleştiği bir proje olarak lanse ediyoruz. Türkiye'de ilk örneğini görüyorsunuz. 6 eser var bunlardan bir tanesi açılışta sualtında kurdele kestikten sonra su altında performansla yapacak eserini. Bu eserler deniz ve kıyı koruma ile ilgilidir. Bu senenin teması oksijen üzerinden yapılmış eserler ve amaç farkındalık oluşturmaktır. Buraya hem dalış tekneleri hem de günlük tur tekneleri ve özel tekneler gelip dalış yapabilecekler. İlerleyen süreçte bu bölge haritaya işlenecek.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)